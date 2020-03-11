Держборг з початку року зріс на 46 мільярдів — Рахункова палата

Девальвація гривні у січні-лютому 2020 року та перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу збільшили державний борг на 46,4 млрд грн.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook.

"Девальвація гривні за два перші місяці 2020 року та перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу збільшили державний борг на 46,4 млрд грн", - написав Пацкан.

Він зазначив, що за підсумками січня-лютого зовнішній борг зріс на 61,2 млрд грн. Водночас скоротився внутрішній – на 14,8 млрд грн. При цьому на погашення державного боргу витрачено 51,7 млрд грн, або 87,6% плану на звітний період. Eкономія на обслуговуванні боргу відбулася за рахунок нижчого курсу гривні по відношенню до долара, ніж врахований у державному бюджеті на цей рік.

"Але закладення в бюджет курсу гривні, який суттєво відрізняється від реального, тягне за собою чимало проблем. Фактичний курс гривні у середньому за січень−лютий становив 24 гривні за долар США. А у розрахунках показників бюджету на 2020 рік враховано 27 грн", - зауважив Пацкан.

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 7,84%, або на 170,2 млрд грн - до 1 998,3 млрд грн. Водночас в еквіваленті в іноземній валюті борг зріс на 7,71% і на кінець року сягнув $84,4 млрд.

фото: НБУ