Держборг у січні зменшився майже на $1 мільярд

У січні 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 80,72 млрд грн та у доларовому еквіваленті борг зменшився на 0,94 млрд дол. США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"Станом на 31 січня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 079,02 млрд грн або 83,43 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 248,43 млрд грн (60,05% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 50,10 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 830,59 млрд грн (39,95%) або 33,33 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Державний борг України становив 1 832,51 млрд грн (88,14% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 73,54 млрд дол. США.

Державний зовнішній борг становив 1011,29 млрд грн (48,64% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 40,58 млрд дол. США.

Державний внутрішній борг становив 821,22 млрд грн (39,50% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 32,95 млрд дол. США.

Гарантований державою борг України становив 246,50 млрд грн (11,86%) або 9,89 млрд дол. США, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 237,14 млрд грн (11,41% ) або 9,52 млрд дол. США; гарантований державою внутрішній борг – 9,36 млрд грн (0,45%) або 0,38 млрд дол. США.

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Протягом січня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 80,72 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 0,94 млрд дол. США.

Як повідомляв Укрінформ, державний та гарантований державою борг України за 2019 рік у гривневому еквіваленті скоротився на 7,84%, а у доларовому еквіваленті - зріс на 7,71%.