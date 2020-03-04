Гендиректор DINERO очолив Комітет з онлайн-кредитування ВАФК

Генерального директора ФК DINERO Іллю Веселого призначили головою Комітету з онлайн-кредитування Всеукраїнської асоціації фінансових компаній.

Гендиректор ФК DINERO Ілля Веселий очолив Комітет з онлайн-кредитування ВАФК, щоб вибудовувати конструктивний діалог між учасниками фінансового ринку та новим регулятором - Нацбанком, сприяти збереженню балансу інтересів як кредиторів, так і позичальників.

«Асоціація цінує ефективну співпрацю з фінансовою компанією DINERO та з генеральним директором особисто. Досвід і експертність Іллі Веселого допоможуть донести Нацбанку наше спільне бачення щодо підходів до врегулювання діяльності небанківського сектору», - прокоментувала це призначення голова правління ВАФК Анна Замазєєва.

Раніше Веселий неодноразово наголошував на тому, що специфіка врегулювання та ведення бізнесу в сегменті небанків потребує вдосконалення. Водночас, до приходу нового регулятора він ставиться оптимістично і переконаний, що це шанс для представників ринку МФО вибудувати конструктивний діалог з Нацбанком з метою вдосконалення вітчизняного законодавства у частині мікрокредитування та підняти його до рівня європейського, що, своєю чергою, забезпечить якісно новий рівень розвитку ринку.

Після призначення головою Комітету з онлайн-кредитування Ілля Веселий висловив надію на продовження успішної співпраці з ВАФК і пообіцяв активно захищати права та інтереси фінансових компаній, а також докласти максимуму зусиль у напрямку розвитку ринку МФО.

Ілля Веселий - експерт ринку МФО, кандидат економічних наук. Посаду генерального директора фінансової компанії DINERO обіймає з 2017 року, і завдяки продуманій і прогресивній стратегії компанія у рекордно короткі строки – всього за два роки - стала одним з лідерів сегменту онлайн-кредитування.

Українська фінансова компанія DINERO є частиною європейського холдингу, що працює в країнах СНД та Європейського Союзу, тож у своїй роботі колектив покладається на експертизу європейських інвесторів, поєднану зі значним локальним досвідом на фінансовому ринку. DINERO зважає на європейський досвід своїх партнерів, водночас постійно аналізує поточну ситуацію на українському ринку та потреби споживачів. Компанія адаптує європейські бізнес-підходи до специфіки українського ринку, роблячи ставку на високотехнологічний сервіс і максимальну клієнтоорієнтованість.

Всеукраїнська асоціація фінансових компаній (ВАФК) сприяє побудові стабільного фінансового ринку, вирішенню завдань та проблем кредитних та фінансових установ. Вона відіграє провідну роль у створенні ініціатив щодо впровадження змін, зокрема законодавчих, які стосуватимуться мікрофінансових організацій, у зв’язку з переходом фінансового ринку під контроль Національного банку України.

Фото: ФК DINERO