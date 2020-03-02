Антимонопольний комітет відкрив справу проти Нафтогазу

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи проти "Нафтогазу України" за ознаками зловживання монопольним становищем на ринках природного газу.

Про це повідомляє 2 березня пресслужба АМКУ.

"Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції", - йдеться у повідомленні.

За наявною в АМКУ інформацією, Нафтогаз встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі та на європейських хабах (Natural Gas Market, NCG - ринок натурального газу) за умовами доставки газу до кордону України.

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У комітеті зазначають, що це свідчить про те, що з 1 листопада 2018 року Нафтогаз встановлював ціни на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу.

В АМКУ нагадують, що, згідно з положенням Кабміну про Покладання спеціальних обов'язків, саме Нафтогаз продає природний газ постачальникам для потреб населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 жовтня 2015 року в Україні введено в дію Закон України "Про ринок природного газу", яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів, на суб'єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом міністрів України.

Постанова Кабінету міністрів №485 від 5 червня 2019 року передбачала, що Нафтогаз, визначаючи ціну газу для виконання покладених спеціальних обов'язків (ПСО), аналізує 4 показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року - компанія обирає з них найнижчу.

Мінекоенерго 28 січня 2020 року поінформувало, що урядом було прийняте рішення відмовитися від гарантованої ціни на газ (6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування) та внесено зміни до положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку газу.

Відповідно до них, вартість газу визначатиметься щомісячно і залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період із 1 до 22 числа місяця. Потім до цієї середньомісячної ціни додається різниця (спред) між ціною на хабі TTF і ціною на кордоні України.

Відповідати за розрахунок ціни за цими принципами буде НАК "Нафтогаз України", а КМУ та міжнародні партнери контролюватимуть відсутність маніпуляцій.