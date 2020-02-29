У ніч на 1 березня не працюватимуть Privat24 і банкомати ПриватБанку

В ніч з 29 лютого на 1 березня 2020 року з 1 години ночі до 7 ранку не працюватимуть: Privat24, банкомати й термінали ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку у Facebook.

"В ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали та Privat24 у цей час працювати не будуть", - йдеться у повідомленні.

В пресслужбі банку радять своїм клієнтам зняти готівку заздалегідь.

Також повідомляється, що з 7 ранку 1 березня всі системи працюватимуть стабільно.