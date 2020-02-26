У МХП заявляють, що повністю контролюють якість курятини
Про це Укрінформу повідомили 26 лютого в пресслужбі холдингу.
"Підприємства групи МХП повністю контролюють якість продукції. Сподіваємось, що європейські інституції та наші країни-партнери вже невдовзі переглянуть своє рішення на користь України", - зауважив радник голови правління МХП із зовнішньоекономічних питань Дмитро Лось.
Як зазначається у пресрелізі МХП, зв’язку зі спалахом пташиного грипу, який було зафіксовано на підприємстві "Хутір" у Вінницькій області, низка країн ввела заборону на імпорт курятини з України. Зокрема це такі країни, як Республіка Корея, Японія, Азербайджан, Республіка Вірменія, Молдова, Ірак, Філіппіни, Марокко, Республіка Туніс, Сингапур, Кувейт, Саудівська Аравія тощо. Заборону на ввезення курятини з України анонсував також Китай.
У МХП наголосили, що Світова організація з охорони здоров’я тварин (World Organisation for Animal Health) чітко регламентує поведінку країн у разі виникнення спалаху грипу (глава 10.4 регламенту Організації).
"Так, Україна має провести повне зачищення території, на якій було виявлено спалах грипу, та оголосити карантин тривалістю в три місяці. У цей час відбувається ретельний нагляд за територією та птицею. Після цього будь-яка країна може направити до України своїх представників з метою перевірки якості та ефективності заходів, що були вжиті країною, з метою подолання наслідків пташиного грипу та упередження його спалахів на майбутнє. Всі країни, включаючи Україну, діють у повній відповідності до міжнародного протоколу Світової організації з охорони здоров’я тварин", - додав радник голови правління МХП.
За його словами, Україна загалом і підприємства групи МХП зокрема діють у повній відповідності до міжнародних норм та стандартів. Україна ввела програму активного нагляду, що має засвідчити відсутність інфекції та відновити статус добропорядної країни з точки зору безпеки продукції.
Як повідомлялося, у зв’язку зі спалахом пташиного грипу, який було зафіксовано на підприємстві "Хутір" у Вінницькій області, низка країн ввела заборону на імпорт курятини з України.
14 лютого Європейський Союз частково зняв заборону на ввезення м'яса птиці з усієї території України. Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький. Україна очікує на офіційне повідомлення з боку ЄС, яке має відновити експорт української продукції до ЄС.
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