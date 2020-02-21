МХП за два роки сплатив податків на 11,7 мільярда

Підприємства групи агроіндустріального холдингу МХП впродовж 2017-2019 років сплатили до бюджетів всіх рівнів 11,7 млрд грн.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба холдингу.

«Приклад МХП засвідчує, що підтримка бізнесу з боку держави – це не тільки правильно, а й вигідно для самої держави. Держава має запровадити бізнес-підхід у взаємодії з бізнесом: інвестувати, допомагати і отримувати прибуток. Створення інвестиційних стимулів для бізнесу – єдиний шлях посилити національний бізнес, а також завести в Україну великі іноземні компанії», – наголосив голова правління МХП Юрій Косюк.

Він зазначив, що прозорий і відповідальний бізнес є партнером держави у розвитку сильної національної економіки. Окрім сплачених податків, МХП є одним із найбільших роботодавців, який створив понад 28 тис. робочих місць на більшій частині території України, де присутні підприємства групи МХП.

У холдингу поінформували, що за два роки до державного бюджету було сплачено 5,22 млрд грн, з яких: 274 млн грн — військовий збір; 2,7 млрд грн — ПДВ; 1,67 млрд грн — ПДВ на митниці; 569 млн грн — податок на прибуток.

Як підкреслили в МХП, місцеві бюджети в регіонах присутності МХП отримали 3,95 млрд грн, а саме: 3,27 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб; 301,6 млн грн — плата за землю; 59 млн склали інші податки. Також 2,53 млрд податків було сплачено до Пенсійного фонду.

МХП – інноваційна компанія, яка стрімко розвивається, сприяє розвитку сільської місцевості та національної економіки України. Це вертикально інтегрований холдинг, який є одним з найкращих працедавців агропромислового комплексу України. МХП є провідним виробником курятини з найбільшою долею на ринку і високою впізнаваністю брендів своїх продуктів: «Наша Ряба», «Qualiko», «Легко!», «Бащинський», «Ukrainian Chicken». Земельний банк холдингу сягає 370 тис. га, а продукцію реалізують у більше ніж 60 країнах світу. У Нідерландах та Словаччині діють переробні заводи компанії.

Фото: МХП