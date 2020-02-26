В Оржеля обурилися зарплатою керівника Укргідроенерго - більша, ніж у Трампа

Міністерство енергетики та захисту довкілля не підтримує виплати у розмірі $647,8 тис керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» у минулому році.

Про це повідомляє Мінекоенерго у Facebook.

«Мінекоенерго не підтримує виплати у розмірі $647,8 тис. керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» у минулому році. Мінекоенерго стало відомо, що керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» рішенням Наглядової ради в грудні 2019 року було нараховано та виплачено понад 3 млн грн премії. За рік сума отриманої винагороди топчиновника склала понад 10 млн грн – це майже $430 тис без урахування заробітної плати. Водночас заробітна плата генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» з липня 2019 року зросла більше ніж в три рази, таким чином, загальний дохід високопосадовця за рік склав $647,8 тис.», - йдеться у повідомленні.

Зараз заробітна плата керівника ПрАТ «Укргідроенерго» становить 781 960 грн на місяць. За інформацією з відкритих джерел, зарплата президента США Дональда Трампа становить $400 тис. на рік, нагадали в Мінекоенерго.

У профільному міністерстві зауважили, що розмір премій та посадовий оклад керівного складу ПрАТ «Укргідроенерго» визначається та встановлюється Наглядової радою, яка була створена влітку 2019 року ще попереднім урядом.

17 липня розпорядженням Володимира Гройсмана були призначені чотири незалежні члени наглядової ради після чого був підписаний новий контракт з керівником ПрАТ «Укргідроенерго», яким посадовий оклад генерального директора зріс більше ніж втричі. Також саме з липня можна спостерігати початок виплат мільйонних премій керівникам підприємства.

"Мінекоенерго не погоджується з такими діями і вважає неприпустимим нарахування та виплату захмарних і безпідставних грошових винагород у той час, коли прожитковий мінімум в країні станом на 1 січня 2020 року становить 2027 грн", - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 січня доручив КМУ підготувати нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, а також урегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК "Нафтогаз України".

Кабмін на засіданні у середу, 5 лютого, ухвалив рішення про впорядкування виплати зарплат керівникам міністерств.