В Україні на чверть зменшилося використання вугілля

За січень 2020 року в Україні було використано 3,4 млн тонн кам’яного вугілля, що на 24,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За минулий місяць в Україні було використано 3,4 млн тонн кам’яного вугілля (на 24,2% менше, ніж за січень 2019 року); 4,4 млн кубометрів природного газу (на 10,3% менше); 21,4 тис. тонн важких паливних мазутів (на 111,7% більше).

Також за вказаний період (без урахування обсягів продажу населенню через автозаправні станції) було використано 33,5 тис. тонн моторних бензинів (на 5,4% менше, ніж за січень 2019 року); 250,1 тис. тонн дизельного палива (на 6,1% більше); 11,9 тис. тонн скрапленого газу (на 17,3% більше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за минулий місяць у роздріб через автозаправні станції було продано 91,4 тис. тонн дизельного палива на 2,7 млрд грн, 82,5 тис. тонн скрапленого газу на 1,8 млрд грн, 92,9 тис. тонн моторних бензинів майже на 3,2 млрд грн.