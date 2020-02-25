В Україні продажі дизпалива зросли на чверть, скрапленого газу – на третину

У січні 2020 року роздрібні продажі дизельного палива у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у натуральному вимірі збільшилися на 25,9%, до 91,4 тис. тонн; скрапленого газу – на 33,6%, до 82,5 тис. тонн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За минулий місяць у роздріб через автозаправні станції (АЗС) було продано 91,4 тис. тонн дизельного палива (на 25,9% більше, ніж за січень 2019 року) на 2,7 млрд грн (на 11,0% більше) та 82,5 тис. тонн скрапленого газу (на 33,6% більше) на 1,8 млрд грн (на 33,7% більше).

Також за січень 2020 року на АЗС у роздріб було реалізовано 92,9 тис. тонн моторних бензинів майже на 3,2 млрд грн. У натуральному вимірі продажі збільшилися на 12,2% порівняно із січнем минулого року, у грошовому вимірі – майже на 3,6%. У тому числі бензину А-92 було продано 35,6 тис. тонн (на 5,7% більше, ніж за січень 2019 року) на 1,2 млрд грн (на 2,5% менше), бензину А-95 — 53,9 тис. тонн (на 14,9% більше) на 1,9 млрд грн (на 6,6% більше).

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Як повідомлялося, згідно із даними Держстату, у січні 2019 року в Україні роздрібні продажі моторних бензинів через АЗС у натуральному вимірі зменшилися на 8,5% порівняно із січнем 2018 року, дизельного палива – на 1,4%, продажі скрапленого газу збільшилися на 16,7%.