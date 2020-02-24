У конкурсі на закупівлю дизпалива для Укрзалізниці візьмуть участь 12 компаній

На конкурс із закупівлі 200 тис. тонн дизельного пального за рамковою угодою для потреб Укрзалізниці на 2020 рік подали пропозиції 12 компаній.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

«Документи на конкурс подали ТОВ «Алпен Трейд», ПП «ОККО Контракт», ТОВ «Альянс Енерго Трейд», ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Торговий дім «Газтрім», ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна», ТОВ «Глуско Україна», ТОВ «Оіл-Трейд 2018», ТОВ «Торум», АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Лівайн Торг», ТОВ «Південна паливно-експедиційна компанія», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що. орієнтовна вартість вказаної закупівлі становить понад 4,7 млрд грн. Сума тендерного забезпечення — 10 млн грн, розмір мінімального кроку пониження ціни — 0,5%.

В Укрзалізниці зазначають, що загальна потреба компанії в закупівлі дизпалива на цей рік, за попередніми розрахунками, становить 350 тис. тонн. Також в компанії планують за окремими конкурсами придбати орієнтовно 4 млн літрів дизпалива, бензин А-92 (3,8 млн літрів) та А-95 (3,6 млн літрів) за талонами.

Як відомо, 18 грудня 2018 року в електронній системі публічних закупівель Prozorro з’явився новий тип процедури — закупівлі за рамковою угодою. Закупівлі за рамковою угодою можуть здійснюватися як самостійно замовниками, так і централізованою закупівельною організацією в інтересах інших замовників. Вони мають укладатися виключно з декількома постачальниками (мінімум трьома), яких обирають у ході аукціону. Для укладання рамкових угод використовується процедура відкритих торгів з публікацією англійською мовою.