Фінансові компанії торік видали кредитів на 70 мільярдів

Обсяги виданих кредитів фінансовими компаніями, за попередніми даними, у 2019 році становили майже 70 млрд грн, із яких левова частина - це онлайн-кредитування.

Про це під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Чи зупинять зміни законодавства розвиток мікрокредитування в Україні?" сказав член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.

"Темпи зростання кредитування фінансових компаній є досить динамічними. Прогнозні показники 2019 року показують, що обсяги виданих кредитів сягають майже 70 млрд грн, з яких левова частина - це онлайн-кредитування. Лише кредитів онлайн укладено біля 10 млн на загальну суму близько 40 млрд грн", - сказав Залєтов.

Він зазначив, що такі темпи зростання кредитування фінансових компаній пов'язані зі споживчими настроями населення та можливістю отримати гроші протягом одного дня.

Залєтов зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг торік отримала 19 тисяч скарг від населення на роботу фінансових компаній.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (№1069-2), метою якого є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Згідно із законом, із 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій.

Національний банк до 28 лютого 2020 року збиратиме актуальну інформацію про небанківські фінансові установи (НФУ) для реєстрації на вебпорталі. З 1 березня 2020 року зареєстровані компанії зможуть у тестовому режимі подати звітність до Національного банку. Починаючи з 1 липня 2020 року, НФУ подаватимуть звітність лише до Національного банку через вебпортал відповідно до вказаного реєстру звітних показників, у тому числі звітність за ІІ квартал 2020 року.