Уряд у 2020 році проведе міжнародний аудит Пенсійного фонду України.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи у Києві на “Форумі реформ: на шляху до Вільнюса”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Пенсійному фонді ми зараз плануємо міжнародний аудит фаховою міжнародною компанією, щоб розібратися, що там відбувається з точки зору видатків. В цьому році ми проаналізуємо, як адмініструються ці гроші, щоб отримати відповідь на питання, де вони фактично можуть бути зекономлені, збережені за рахунок зменшення адміністративних видатків ...", - сказав Прем'єр.

При цьому він зауважив, що повну реформу пенсійної системи можна буде провести лише за кілька років. "Питання пенсійної реформи тісно пов'язане з тим, як буде розвиватися система оподаткування. Ми вже створили робочу групу, яка має напрацювати пропозиції з реформування податкової системи України", - зазначив Прем'єр.

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Він також підкреслив, що цього року в Україні має бути серйозно змінено підхід до фінансів загалом, і цьому має сприяти робота нового керівництва податкової і митної служб. "Там працюють порядні, професійні люди, що постійно вдосконалюють систему", - сказав Гончарук.

Як повідомлялося, 25 лютого розпочав роботу “Форум реформ: на шляху до Вільнюса”, де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорять прогрес впровадження реформ за перші пів року діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.

Програма Форуму включає 6 панельних дискусій:

- Синхронізація порядку денного реформ: Програми дій уряду і парламенту, пропозиції; громадянського суспільства та запит громадян;

- Народовладдя і належне урядування: як посилити підзвітність та ефективність органів влади;

- Економічне зростання: як покращити бізнес-клімат і добробут громадян?

- Верховенство права: як побудувати справедливу систему правосуддя і дієві органи правопорядку;

- Розвиток людського капіталу: рух до європейських стандартів якості життя;

- Національна безпека та реінтеграція тимчасово окупованих територій.