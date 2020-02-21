Оржель прогнозує на літо зниження ціни газу до $80

Ціна газу влітку може впасти до $80 за 1 тисячу кубометрів - таке здешевшання здатне негативно вплинути на видобуток газу в Україні.

Про це під час круглого столу "Зелений енергетичний перехід України: бачення до 2050 року та наступні кроки" повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент Укрінформу.

"Цього літа ми очікуємо ціну на газ на рівні 80 доларів. Це означає, що буде дуже важко ухвалювати рішення, аби вкладати кошти у будь-який видобуток. Багато хто каже, що на цьому падінні ринку треба вкладати гроші - разом із тим багато компаній заморозили свої інвестиційні проєкти", - зазначив міністр.

Він назвав й інші чинники, які можуть позначитися на власному видобутку газу: зменшення обсягів споживання, запровадження податків на вміст вуглецю.

"Це зменшує фінансову модель. За всього бажання підтримати та збільшити власний видобуток, такі сценарії знизять зацікавленість інвесторів. Думаю, що діяльність може зупинитися", - припустив Оржель.