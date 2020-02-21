Офіс генпрокурора провів обшуки в Укроборонсервісі

Прокурори Офісу генерального прокурора із залученням спеціалістів внутрішнього аудиту державного концерну "Укроборонпром" провели обшук у комплексі будівель держпідприємства "Укроборонсервіс".

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офіс генерального прокурора із залученням спеціалістів внутрішнього аудиту ДК "Укроборонпром" провів обшук у комплексі будівель дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" - державного підприємства "Укроборонсервіс", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, службовці ДП "Укроборонсервіс" при здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ймовірно, завдали державі значні збитки.

Крім того, як зазначається, ці службовці можуть бути причетними до привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.