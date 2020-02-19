Харківський тракторний продовжує технічне переоснащення виробництва

Харківський тракторний завод, що входить до групи DCH Олександра Ярославського, в рамках інвестиційної програми з модернізації виробництва ввів в експлуатацію обладнання виробництва Японії та Німеччини.

Як повідомляє пресслужба ХТЗ, встановлене обладнання дозволяє забезпечити комплексну обробку деталей із застосуванням програмного забезпечення.

«Ми впровадили прогресивну технологію, замінивши морально застарілу техніку на обладнання високої продуктивності і точності. Ми намагаємося йти в ногу з часом, для цього вивчаємо досвід інших країн і застосовуємо його на ХТЗ», - розповів Владислав Сопіт, керівник проекту модернізації ХТЗ.

Як повідомлялося раніше, група DCH виділила на програму стратегічної програми модернізації ХТЗ близько 230 млн грн. На підприємстві проводиться реконструкція виробничих цехів, інженерних споруд, закуповується нове обладнання та продовжується робота по оптимізації виробництва.

Раніше ХТЗ поінформував про встановлення нового обладнання хіміко-термічної обробки з США від відомого виробника Ipsen, що дозволяє в рази знизити споживання енергоресурсів. Крім цього, виробництво ХТЗ було обладнано 3D-лазерними установками для точної різки металу, нанесення і обробки отворів різних діаметрів і глибини.

Інноваційні рішення та нові технології дозволили істотно модернізувати, збільшити терміни експлуатації та подовжити моторесурс окремих вузлів, деталей і блоків, що дозволяє забезпечити низьку вартість експлуатації та обслуговування техніки ХТЗ.

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Харківський тракторний завод – єдиний на пострадянському просторі виробник колісних і гусеничних тракторів. Найбільше машинобудівне підприємство України, яке веде свою історію з 1930 року, було придбано групою DCH Ярославського в 2016 році. Завод перебував у стані затяжної кризи. Завдяки інвестиціям DCH підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість по зарплатах, відновити прибуткову діяльність та презентувати ряд модернізованої техніки.