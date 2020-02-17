Нафтогаз представив нову стратегію видобутку газу "Тризуб"

В Україні напрацьовано нову стратегію з видобутку газу "Тризуб", яка може забезпечити значний прорив у цьому сегменті видобутку вуглеводнів.

Про це керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є стратегія, яку ми достатньо довго обговорювали всередині команди, як нам зробити значний прорив. Цю стратегію ми назвали "Тризуб". Вона складається з трьох елементів: видобування глибоких покладів - особливо під "Шебелинкою", друге - газ сланцевих порід, третє - шельф", - сказав Фаворов.

Він пояснив, що одним з елементів стратегії є видобуток глибоких покладів газу на Шебелинському родовищі, де наразі здійснюються розвідувальні роботи.

"Зараз у нас найкраще обладнання (від компанії Schlumberger - ред.). Ми робимо першу спробу потрапити на горизонт 6 км. Ймовірність успіху - 30%. Ми йдемо не за видобутком, ми йдемо, щоб зрозуміти, чи є там щось, чи ні. Нам потрібні резерви", - зазначив Фаворов.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року підприємство групи Нафтогаз АТ "Укргазвидобування" спільно із Schlumberger у межах контракту з надання комплексних технічних послуг розпочало на Шебелинському газоконденсатному родовищі буріння свердловини №888 проєктною глибиною 5 750 м.

Про результати роботи на цій свердловині Укргазвидобування має відзвітувати до кінця 2020 року.

У Нафтогазі зазначали, що скорочення видобутку компанією "Укргазвидобування" минулого року пов’язане з природним падінням на основних родовищах, яке у 2019 році становило близько 1,5 млрд кубометрів. Найбільше родовище компанії - Шебелинське - було відкрите в 1950 році, рівень його виснаженості становить 89%.