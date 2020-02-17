Експерти не очікують значних змін курсу долара до гривні

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,5 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми не очікуємо значних змін курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,5 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано й незначно. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,54 грн до 24,45 грн (-0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час змінилися з 24,44/24,47 до 24,45/24,47.

Крім того, Нацбанк України у черговий раз дав оцінку процесам на валютному ринку. За словами заступника глави НБУ Олега Чурія, поточний курс гривні до долара є ринковим і відображає реальний стан і тенденції в економіці.

Чурій нагадав, що ще 2015 року НБУ відмовився від фіксованого курсу і ввів гнучке курсоутворення. Відтоді режим гнучкого курсоутворення є важливим елементом політики інфляційного таргетування і виступає головним запобіжником від накопичення дисбалансів в економіці. При цьому НБУ не витрачає міжнародні резерви на підтримку штучного курсу гривні, а лише згладжує надмірні курсові коливання в ту чи іншу сторону.