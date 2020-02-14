В Україні уповільнилось зростання ВВП — Держстат

За оперативною оцінкою, реальний ВВП у четвертому кварталі 2019 року порівняно з третім кварталом того ж року зріс на 0,1%, проти четвертого кварталу 2018 року - на 1,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Реальний ВВП у IV кварталі 2019 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,1%, а порівняно з IV кварталом 2018 року – на 1,5%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з грудневими даними Держстату, реальний ВВП України у третьому кварталі 2019 року збільшився на 4,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року (попередні дані свідчили про зростання ВВП на 4,2%).

У другому кварталі 2019 року ВВП України зріс на 4,6% проти аналогічного періоду 2018 року, за перший квартал темпи зростання становили 2,5%.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюдило дані про те, що у 2019 році економічна активність зберігалась на достатньо високому рівні – темпи зростання ВВП оцінено у 3,3%, що майже збігається з показником 2018 року.