Розділення платіжок прибрало монополію на ринку газу — Гончарук

Споживачі зможуть самостійно обирати постачальника газу після розділення плати за газ та плати за розподіл газу.

Про це у Telegram написав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Раніше ціна за транспортування була включена в платіжку і просто входила в загальний тариф. Тепер їх розділено компаніями, які постачають і транспортують газ. Це рішення викорінює олігархічну монополію. Зараз з’явився цивілізований ринок енергоносіїв – постачальники послуг більше не будуть нав’язувати! Кожен споживач зможе сам обирати собі кращі умови", - написав Гончарук.

На його думку, тарифи на газ у попередні роки зростали через ручне регулювання у секторі.

"Ми вперше зменшили її (ціну - ред.) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Уряд продовжує працювати над тим, щоб платіжка для українських сімей і надалі була меншою... Це – перший опалювальний сезон за багато років, коли тарифи не зростають, а зменшуються", - написав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, із 2020 року з квитанцій міськгазів і облгазів видалили нарахування за послугу з транспортування газу, тепер відповідні суми надсилають споживачам окремим рахунком.

Ціну за доставку газу розраховують індивідуально: обсяг використаного палива в минулому «газовому році» (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.

У НКРЕКП заявляли, що плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ, а також розділили на рівномірні платежі протягом 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача.