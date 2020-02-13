Нацбанк порахував, скільки платіжних карток на руках у українців

Загальна кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік становила 5 057,3 млн шт, що на 29,2% більше показника 2018 року..

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік становила 5 057,3 млн шт., а їхній обсяг – 3 576,7 млрд грн. Порівняно з 2018 роком кількість зазначених операцій зросла на 29,2%, а сума – на 24,3%", - йдеться в повідомленні.

За кількістю операцій переважали безготівкові – 4 167,1 млн шт. (82,4%), тобто вісім із десяти операцій із платіжними картками були безготівковими.

Обсяг безготівкових операцій становив 1 798,3 млрд грн, що склало 50,3% від усіх операцій із картками (за підсумками 2018 року – 45,1%). П’ять років тому цей показник становив лише 25%. Отже, безготівкові операції з використанням платіжних карток стають все більш популярними серед українців. Розподіл безготівкових операцій за видами операцій свідчить, що у минулому році найбільша кількість операцій із використанням карток припадала на розрахунки в торговельних мережах – 51,2%, за обсягами – домінували перекази з картки на картку – 42,4%.

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Загальна кількість платіжних карток в Україні станом на 1 січня 2020 року зросла на 16%, якщо порівняти з початком 2019 року, та становила 68,9 млн шт. Майже дві третини від цієї кількості – це активні платіжні картки (61,2%).

Актуальним залишається тренд щодо активного поширення безконтактних платежів як з використанням безконтактних карток, так і за допомогою смартфонів та інших NFC-пристроїв, що зумовлено безпекою, швидкістю та зручністю таких операцій. Кількість безконтактних платіжних карток за 2019 рік збільшилася більше, ніж удвічі – з 3,9 млн шт. до 8,6 млн шт. карток.