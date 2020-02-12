Boeing вперше за 58 років не отримав за місяць жодного замовлення

Американська авіабудівна компанія Boeing у січні вперше за 58 років не отримала жодного замовлення на літаки.

Про це повідомляє CNBC.

"Boeing розпочав повільний старт 2020 року, фіксуючи нульові замовлення на нові літаки в січні місяці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головний конкурент Boeing — концерн Airbus в січні отримав замовлення на 274 літаки.

За січень Boeing поставила всього 13 нових літаків, в тому числі шість 787 Dreamliner, пару 777, два 767 і три 737NG.

Як повідомлялося, у 2019 р. збитки Boeing сягнули $636 млн проти $10,4 млрд прибутку роком раніше. Це перший збитковий рік для компанії з 1997 року. Акції Boeing упали після заяви про затримку повернення в експлуатацію 737 MAX. Між тим компанія взяла кредит на $12 млрд через кризу з 737 Max.

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Комерційні польоти 737 MAX були зупинені в березні 2019 р. Поверненню літаків у небо може завадити виявлення нової проблеми з програмним забезпеченням 737 MAX, яку було виявлено під час аудиторської зустрічі з регуляторами.