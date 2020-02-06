Керувати Укрзалізницею будуть українці, а німці підтримають їх - Deutsche Bahn

Німецька компанія Deutsche Bahn, найбільший залізничний концерн Європи, готова якнайскоріше розпочати співпрацю з українським залізничним перевізником, допомагаючи порадами.

Про це в інтерв’ю Deutsche Welle розповів член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла, який був одним із тих, хто поставив 5 лютого в Києві свій підпис під Меморандумом про взаєморозуміння між АТ «Укрзалізниця» та німецькою Deutsche Bahn AG.

«На початковому етапі йтиметься про консультування… Якщо консультування матиме успіх, можливо йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці в процесі управління. Тобто управління Укрзалізницею буде здійснюватися, як і раніше, самими українцями, але буде підсилено нашими менеджерами», - зазначив Пофалла.

Він зауважив, що залежно від того, наскільки успішним буде консалтинг, можуть бути запроваджені подальші кроки. Але чи дійде до цього, залежатиме від того, чи вдасться знайти точки дотику на стадії консультування. Адже немає сенсу вести розмови про управління Українською залізницею, якщо вже на початковому етапі співпраці сторони не досягнуть «спільних результатів».

Дорожньою картою співпраці після підписання має бути досягнення письмової домовленості, про яку саме форму консалтингових послуг ідеться.

За будь-яких умов, німецька сторона вважає, що починати роботу треба швидко, якщо цього хочуть українці.

Пофолла зазначив, що попередні оцінки свідчать про існування потреби в оптимізації української залізниці з економічної точки зору. Можливості для цього є, підкреслив він. Є також політична воля до реформування Укрзалізниці, в чому представників DB запевнив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який погодив це питання з Президентом. Отже проєкт матиме політичну підтримку.

Мережа українських залізничних доріг - 22-23 тисячі кілометрів – є одною з найбільших у Європі. Особливістю, на яку звернув увагу Пофолла, є те, що на відміну від Західної Європи, де основну частку навантаження становлять пасажирські перевезення, в Україні дуже велику роль відіграють вантажні перевезення.

Представник DB, нагадав, що ця компанія сама пережила два процеси трансформації: злиття на початку 1990-х західнонімецької компанії Deutsche Bundesbahn і східнонімецької Reichsbahn, а в 1994 році - приватизацію. Якщо спочатку на обох залізничних підприємствах сукупно працювало 700 тисяч співробітників, то нині цифра становить 210 тисяч.

«З цього видно, що процес трансформації, перехід від державних залізниць до підприємств, які працюють як приватні компанії, і є конкурентоспроможними на ринку, - це 25 років історії DB AG в Німеччині», - додав чиновник.

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Компанія DB Engineering & Consulting є дочірнім підприємством DB AG. Як консалтингова фірма вона надає відповідні послуги з 1966 року. Працює по всьому світу та в самій Німеччині. Україна – не перша держава, в якій здійснюється подібний проєкт, наприклад, компанія надає консалтингові послуги в Казахстані.

Як повідомлялося, 22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і німецькою компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис. людей з 80 країн.