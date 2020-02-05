Церемонію підписання транслювали наживо на сторінці Прем’єр-міністра Олексія Гончарука у Facebook.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, підписання відбулося у Кабінеті міністрів під час зустрічі української делегації на чолі з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком та делегації компанії Deutsche Bahn на чолі з членом правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn AG Рональдом Пофаллою.

Меморандум підписали в.о голови правління АТ «Укрзалізниця» Желько Марчек та член правління Укрзалізниці Ремігіуш Пашкевич, член правління німецької компанії Deutsche Bahn AG Рональд Пофалла та керівник дочірнього підприємства DB Engineering & Consulting GmbH Ніко Варбанофф.

"Сподіваюся, що це (підписання меморандуму - ред) буде наступним кроком для побудови надійної співпраці між Укрзалізницею та Deutsche Bahn", - сказав Гончарук перед підписанням.

Як повідомлялося, 22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і німецькою компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння/ Фото: Євген Котенко

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис. людей з 80 країн.