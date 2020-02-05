Deutsche Bahn надаватиме підтримку в управлінні Укрзалізницею з 2021 року

Німецька компанія Deutsche Bahn надаватиме підтримку в управлінні АТ "Укрзалізниця" з 1 січня 2021 року.

Про це написав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

"Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва між Укрзалізницею та Deutsche Bahn – є. Першочерговим завданням буде вивчення стану Укрзалізниці та створення дорожньої карти змін. Наступний крок – з 1 січня 2021 року Deutsche Bahn буде надавати підтримку в управлінні УЗ у сфері вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування", - написав він.

Гончарук додав, що партнерство стимулює запуск нових маршрутів і сприятиме тіснішій інтеграції транспортних систем.

"У пріоритеті нашого Уряду – підвищення ефективності управління Укрзалізницею та забезпечення переходу до європейської моделі ринку залізничних перевезень. Українці мають отримувати якісний сервіс та користуватися модернізованою залізничною інфраструктурою", - зауважив Гончарук.

Він також нагадав, що співробітництво не передбачає продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, яким є Укрзалізниця. Україна залишає за собою повний контроль над Укрзалізницею.

Як повідомлялося, 5 лютого Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва з розвитку АТ «Укрзалізниця».

У тексті меморандуму, який є у розпорядженні Укрінформу, йдеться про те, що метою документа є «окреслення основ запланованого стратегічного співробітництва між сторонами, а також запровадження процедури взаємодії стосовно укладення договору про співробітництво».

Також зазначається, що меморандум набуває чинності з моменту підписання і буде чинним протягом трьох років з можливістю подальшого продовження за умови письмового погодження сторін.

У меморандумі також визначені етапи стратегічного співробітництва Укрзалізниці та Deutsche Bahn.

Зокрема, на початковому етапі передбачається укладення договору про співробітництво з оцінки діяльності УЗ і розробки дорожньої карти щодо покращення її діяльності. Очікується, що цей етап триватиме три місяці.

Після того, у разі успішної реалізації початкового етапу, сторони перейдуть до реалізації проєкту, припускається підписання договору щодо наміру залучення досвідченого персоналу для впровадження відповідних заходів та ініціатив з дорожньої карти. Очікується, що цей етап триватиме до 31 грудня 2020 року.

Наступний етап, названий управлінським, передбачає, що орієнтовно від початку 2021 року Deutsche Bahn надаватиме підтримку у сфері управління.

Орієнтовний термін стратегічного співробітництва, що розглядається сторонами, становить 10 років.

Сторони також погодили, що впровадження співробітництва відбуватиметься на матеріально-технічній базі УЗ.

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Як повідомлялося, 22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і німецькою компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис. людей з 80 країн.