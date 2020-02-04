Фонд гарантування завершив ліквідацію банку "ТК Кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 3 лютого 2020 року завершив ліквідацію АТ КБ "ТК Кредит".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"3 лютого 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) внесено запис про проведення державної реєстрації припинення АТ КБ "ТК Кредит" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками АТ КБ "ТК Кредит" отримано 0,4 млн грн.

Як повідомлялось, ПАТ КБ "ТК Кредит" визнано неплатоспроможним 9 лютого 2016 року через непрозорість структури власності. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ "ТК Кредит" Нацбанк прийняв 7 квітня 2016 року.