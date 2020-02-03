В Україні відтепер можна задекларувати легкові авто онлайн

Державна митна служба України (Держмитслужба) відкрила спеціальний розділ на Єдиному державному інформаційному вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» для самостійного декларування громадянами легкових автомобілів.

Для роботи в цьому розділі необхідно увійти в Особистий Кабінет на указаному вебпорталі.

"Даний розділ призначений для самостійного декларування громадянами легкових автомобілів, які ввозяться або ввезені ними на митну територію України і підлягають випуску в режим вільного використання", - зазначається на сторінці розділу.

Так, перед ввезенням, слід врахувати, що умовою пропуску на митну територію України автомобілів, які належать громадянам України та зняті з реєстрації в іноземних країнах, є подання попередньої митної декларації (ЕЕ) в митницю, в якій буде здійснюватися його митне оформлення (як правило, але не обов'язково - за місцем проживання). Перед (або одночасно з) поданням попередньої митної декларації необхідно внести на рахунок відповідної митниці грошову заставу в сумі митних платежів, які будуть підлягати сплаті при розміщенні автомобіля в режим вільного використання.

При цьому, в розділі доступний список депозитних рахунків митниць для фізичних осіб.

Після ввезення автомобіля на митну територію України громадянин у визначений термін повинен доставити його в зону митного контролю, яка указана в графі 30 попередньої декларації, та подати додаткову митну декларацію. При необхідності (зміна курсу валют, митної вартості товару) необхідно доплатити кошти на той самий рахунок митниці.

Усі ці функції можна здійснити через указаний спеціальний розділ.

Декларації обробляються працівниками митниці в порядку загальної черги. Якщо декларацію не встигнуть обробити протягом поточної доби, то може змінитися курс валюти, і вона не буде прийнята. Тому в разі, якщо вона не з'явиться до кінця доби в розділі "Мої декларації", її необхідно буде переподати наступного дня.