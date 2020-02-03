Стало відомо, хто очолив адміністрацію порту Чорноморськ

Чорноморську філію держпідприємства "Адміністрація морських портів України" очолив Олександр Басюк, який досі був директором морського і річкового транспорту Мінінфраструктури.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця Мінінфраструктури Оксана Герасимова.

"Олександра Басюка призначено на посаду керівника Чорноморської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" з 3 лютого, згідно з наказом Мінінфраструктури України №7-0с від 31 січня 2020 року", - зазначила Герасимова.

Із травня 2019 року Басюк очолював директорат морського і річкового транспорту Мінінфраструктури, а перед тим працював директором Департаменту реформування і функціонування морського і річкового транспорту Мінінфраструктури.

Варто зазначити, що з вересня 2017 до 2020 року адміністрацію морського порту Чорноморськ очолював В'ячеслав Волошин.

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Морський порт Чорноморськ - один із трьох портів Великої Одеси, розташований за 12 миль на північний захід від облцентру. Річна потужність гавані - понад 30 мільйонів тонн. Тут є 25 вантажних причалів, довжина причального фронту - 5,459 кілометра. За підсумками 2019 року, в морському порту Чорноморськ оброблено понад 26 мільйонів тонн вантажів.