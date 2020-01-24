Нацбанк сказав, які купюри підробляють найчастіше

Найчастіше у 2019 році підробляли банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 100 гривень зразка 2005 року, їх кількість становила близько 65% та 15% від загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно.

Про це повідомляє пресслужба Національної банку.

"Як свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні, за підсумками 2019 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 шт. підроблених банкнот (у 2018 році – 2,5 шт., 2017 – 3,6 шт.). Загалом система захисту національної валюти перебуває на високому рівні і цілком відповідає системам захисту провідних валют світу. Більш того, банкноти нового покоління гривні (номіналами 20, 50, 100, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк ввів у обіг у 2015 – 2019 роках) мають посилену систему захисту, що включає як елементи захисту паперу, так й інноваційні поліграфічні елементи захисту. Як наслідок, найчастіше у 2019 році підробляли банкноти саме старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 100 гривень зразка 2005 року. Їх кількість становила близько 65% та 15% від загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно", - йдеться в повідомленні.

Водночас за підсумками 2019 року спостерігається зменшення кількості підроблених банкнот номіналами: 200 гривень – на 17%, 100 гривень – на 29%, а 50 гривень та 20 гривень – на 31%.

Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі. Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси закладів торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій тощо. При цьому підробки гарантовано визначалися під час приймання та оброблення готівки у банківській системі, в тому числі терміналами самообслуговування.

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Серед вилучених з обігу у 2019 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали: долари США (75% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти), євро (23%), російські рублі та англійські фунти стерлінгів (2%). Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів: 100 доларів США (96% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США), 50 та 500 євро (56% та 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Фото: НБУ