Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Грін банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 21 січня 2020 року завершив виплати вкладникам ПАТ "Грін банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"21 січня 2020 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію ПАТ «Грін Банк» було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про ліквідацію банку як юридичної особи. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 21 січня 2020 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Грін Банк».

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладники ПАТ «Грін Банк» отримали 3,7 млн грн, що становить 98,7% від загальної гарантованої суми.

Як відомо, у січні 2015 року НБУ вирішив ліквідувати «Грін Банк».