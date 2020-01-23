Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Грін банку
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"21 січня 2020 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію ПАТ «Грін Банк» було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про ліквідацію банку як юридичної особи. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 21 січня 2020 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Грін Банк».
У межах виплати гарантованого відшкодування вкладники ПАТ «Грін Банк» отримали 3,7 млн грн, що становить 98,7% від загальної гарантованої суми.
Як відомо, у січні 2015 року НБУ вирішив ліквідувати «Грін Банк».