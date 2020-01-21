У Airbus вважають Україну важливим міжнародним партнером

Україна є важливим міжнародним партнером із зростаючим ринком авіаційних послуг, і компанія Airbus розглядає різні варіанти подальшої співпраці.

Про це сказав віце-президент Airbus по Східній Європі та Центральній Азії Жак Гарріг на зустрічі із міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм, повідомляє пресслужба міністерства.

"Віце-президент у Східній Європі та Центральній Азії компанії Airbus Жак Гарріг зазначив, що Україна є важливим міжнародним партнером із перспективним і зростаючим ринком авіаційних послуг, і компанія розглядає різні варіанти подальшого розвитку співпраці", - йдеться у повідомленні.

У зустрічі взяли участь голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук, а також представники Airbus Helicopters.

Сторони обговорили широке коло питань розвитку та поглиблення співробітництва у сфері розробки та застосування сучасної авіаційної техніки, авіаційної безпеки та реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо розвитку можливостей України здійснювати пошуково-рятувальні операції у відкритому морі за допомогою вертольота моделі Н225.

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Як повідомлялось, Airbus - європейський аерокосмічний концерн, що виготовляє однойменні пасажирські, вантажні та військово-транспортні літаки. Конкурує за звання найбільшого літакобудівника планети з американською компанією Boeing.

Airbus було засновано у грудні 1969 року шляхом злиття кількох європейських авіавиробників. Штаб-квартира компанії знаходиться у передмісті Тулузи (Франція).

Нині Airbus щомісяця виробляє 60 літаків A320/A321. У 2021 році планується збільшити цей показник до 63 лайнерів.

15 жовтня 2019 року міністр інфраструктури України Владислав Криклій зустрівся із міністром транспорту Французької Республіки Жан-Батістом Джеббарі. У рамках зустрічі між казенним підприємством «Морська пошуково-рятувальна служба» та компанією Airbus Helicopters було підписано Меморандум про взаємопорозуміння щодо розвитку можливостей України здійснювати пошуково-рятувальні операції у відкритому морі за допомогою вертольота Н225.