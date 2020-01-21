Пасажирообіг українських перевізників збільшився на 3,3% – Держстат

Пасажирообіг транспортних компаній України за 2019 рік збільшився на 3,3% у порівнянні із 2018 роком — до 107,9 млрд пасажиро-кілометрів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У 2019 році пасажирообіг підприємств транспорту становив 107,9 млрд пас.км, або 103,3% від обсягу 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулий рік послугами вітчизняних транспортних підприємств скористалися 4,26 млрд пасажирів, що на 5,0% менше у порівнянні із 2018 роком.

Послугами українського залізничного транспорту за 2019 рік скористалися 155,0 млн пасажирів (на 1,9% менше, ніж за 2018 рік); пасажирообіг галузі за цей період становив 28,7 млрд пасажиро-кілометрів (майже не відрізнявся від показника 2018).

Автотранспорт країни у минулому році перевіз 1,8 млрд пасажирів (на 5,3% менше, ніж у 2018 році), пасажирообіг становив близько 34,6 млрд пасажиро-кілометрів (майже не відрізнявся від показника 2018).

Українські авіаційні компанії перевезли за цей період 13,6 млн пасажирів (на 8,8% більше, ніж за 2018 рік); пасажирообіг галузі становив майже 30,1 млрд пасажиро-кілометрів (на 16,1% більше).

Послугами українського водного транспорту у 2019 році скористалися близько 0,7 млн пасажирів (на 1,2% більше, ніж у 2018 році); пасажирообіг підприємств галузі становив 25,8 млн пасажиро-кілометрів (на 6,5% менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, пасажирообіг українського транспорту у 2018 році становив 103,8 млрд пасажиро-кілометрів, що на 4,4% більше, ніж у 2017 році.