Укроборонпром планує розсекретити частину оборонного замовлення з 2021 року – Найєм

Оборонний концерн “Укроборонпром” має намір розсекретити частину оборонного замовлення з 2021 року.

Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм.

Він розповів, що представники концерну спільно з Міністерством оборони та Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства розробили нову систему закупівель. Для початку її роботи Верховна Рада має ухвалити новий законопроєкт.

“Я сподіваюся, що закон буде ухвалено. Він ухвалений у першому читанні. Я сподіваюся, що це революційна історія. Наступного року вже державне оборонне замовлення, у 2021 році, буде вже сформоване на зовсім інших засадах”, – анонсував Найєм.

Він навів приклад інших країн, у яких велика частина замовлення оборонного сектору не є засекреченою.

“У США державне оборонне замовлення - це ось такий стос паперів, повністю з номенклатурою і так далі. Так, є товари, які не можна розсекречувати. І там є, і вони закладені, є рівень доступу. Але більшість можна викладати. Більше того, це наші зобов’язання. І за міжнародними зобов’язаннями, і за нашим законодавством”, – зазначив він.

Водночас тендери між учасниками планують залишити “закритими для широкого загалу”, додав представник концерну.

“Перше – це буде розсекречена велика частина. Друге – будуть конкретні процедури. Тобто не можна буде вже домовитися замовнику, кому потрібне озброєння, і виконавцю в кулуарному режимі, хто виграє тендер. Буде прозорий тендер між учасниками, закритий для широкого загалу, але всі причетні правоохоронні органи зможуть дивитися, щоб конкретні учасники, беручи участь в тендері, брали участь на рівних умовах, у тому числі державні і приватні”, – пояснив Найєм.

Також Найєм розповів, що Укроборонпром планує вдвічі скоротити заборгованість з виплати зарплат до кінця 2020 року.

Таким чином він відповів на питання про плани щодо своєї діяльності. За словами Найєма, завдання щодо виплати боргів з зарплат поставив генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.

“Я не хочу говорити гучних слів. Давайте подивимося по кінцю року. Але зараз мета, яка стоїть, яку ставить перед нами гендиректор, – по-перше, це соціальні умови наших працівників, тобто, щоб люди отримували зарплату. Щоб ви розуміли: коли ми прийшли, було 43 компанії, які мали заборгованість по зарплаті, зараз їх 36”, – сказав Найєм.

Таким чином, додав він, кількість компаній Укроборонпрому, які мають борги перед своїми працівниками, дещо скоротилася.

“Я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо вдвічі зменшити цю заборгованість”, – зазначив чиновник.

Як повідомлялося, у листопаді генеральний директор “Укроборонпрому” Айварас Абромавичус повідомив, що 43 компанії концерну "Укроборонпром" мають борги з виплати заробітної платні своїм співробітникам.