У Держлісагентстві планують створити онлайн-карту рубок деревини за три місяці
Про це сказав голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на нараді з представниками територіальних органів відомства, що відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми плануємо створити єдиний лісовий портал, де будуть розміщуватися онлайн-карта рубок і кожен громадянин матиме змогу перевірити чи рубки є законними чи ні. Плануємо протягом трьох місяців завершити цю роботу по всій території України. Таким чином онлайн-карта рубок буде поширена на всій території - від Карпат до сходу, від півночі до півдня”, - заявив Заблоцький.
Він також наголосив, що в електронний формат буде переведена і видача всіх дозвільних документів.
Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук дав доручення забезпечити з 1 лютого в Україні повноцінне функціонування централізованого обліку деревини, а також доручив МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення.