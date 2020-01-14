У Держлісагентстві планують створити онлайн-карту рубок деревини за три місяці

Роботу над онлайн-картою рубок деревини для всієї території України, де буде відображено законність вирубки лісу, планують завершити протягом трьох місяців.

Про це сказав голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на нараді з представниками територіальних органів відомства, що відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми плануємо створити єдиний лісовий портал, де будуть розміщуватися онлайн-карта рубок і кожен громадянин матиме змогу перевірити чи рубки є законними чи ні. Плануємо протягом трьох місяців завершити цю роботу по всій території України. Таким чином онлайн-карта рубок буде поширена на всій території - від Карпат до сходу, від півночі до півдня”, - заявив Заблоцький.

Він також наголосив, що в електронний формат буде переведена і видача всіх дозвільних документів.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук дав доручення забезпечити з 1 лютого в Україні повноцінне функціонування централізованого обліку деревини, а також доручив МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення.