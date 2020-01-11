НБУ вдвічі збільшує ліміти валютної позиції банків

Національний банк вдвічі збільшує ліміти валютної позиції (ВП) банків – до 10% від їхнього регулятивного капіталу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк вдвічі збільшує ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків – до 10% від їхнього регулятивного капіталу. Це розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку приблизно на 400 млн дол. США та збільшить їхню роль у згладжуванні надмірних курсових коливань за рахунок власної валютної позиції", - йдеться у повідомленні.

За оцінками НБУ, попереднє збільшення лімітів валютної позиції банків у середині 2018 року не мало негативних ефектів для валютного ринку України та не збільшило тиск на гривню. Навпаки, воно мало наслідком збільшення обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку і зменшення курсової волатильності.

Упродовж минулого року банки загалом не використовували навіть половини чинного ліміту довгої позиції (5%), проте окремі фінансові установи періодично мали потребу у більшому розмірі відкритої валютної позиції. Втім вони були обмежені лімітом і не могли брати активнішу участь у згладжуванні курсових коливань.

Зазначені зміни затверджені рішенням правління Національного банку України №10-рш від 9 січня 2020 року "Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року №184-рш" і набувають чинності із 20 січня 2020 року.

Як відомо, валютна позиція — співвідношення вимог і зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При рівності вимог і зобов’язань валютну позицію вважають закритою, а при нерівності – відкритою. Відкрита ВП є короткою, якщо обсяг зобов’язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов’язань.