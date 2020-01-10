Через трагедію у Тегерані лоукостер SkyUp змінив маршрути до ОАЕ
Про це кореспонденту Укрінформ повідомила прессекретар компанії Наталія Калініченко.
«Компанія почала літати новими повітряними трасами з 9 січня. Мова йде про рейси з аеропортів Львова, Харкова та Запоріжжя до Шарджі. Нова траса є довшою, тож необхідно здійснювати посадку для дозаправки в Анталії. Рейси не скасовуються, графік польотів на даний момент не змінюється», - зазначила вона.
Про зміни у розкладі польотів (якщо вони будуть) компанія буде повідомляти додатково.
В SkyUp зазначили також, що рейси будуть виконуватись новою трасою, допоки ведеться розслідування. Чи позначаться на вартості квитка такі вимушені зміни — наразі невідомо.
Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту літака перебували 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.
Літакам з українською реєстрацією заборонено здійснювати польоти над Іраном та Іраком з 00:00 9 січня.