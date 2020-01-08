Цього тижня гривня трохи зміцниться - експерти

На поточному тижні очікується незначне ослаблення долара по відношенню до гривні, готівковий долар в банках може торгуватися близько 23,5 / 23,8 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є у розпорядженні Укрінформу.

"На найближчому тижні ми очікуємо зовсім незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися за 23,5 / 23,8 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень, з минулої середи, спираючись на курси, встановлені ще напередодні Нового року, долар по відношенню до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. На міжбанку він виріс незначним чином, а офіційний курс і готівковий долар у банках знизилися.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 23,69 грн до 23,68 грн (-0,03%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», виросли за цей же час з 23,74 / 23,79 до 23,81 / 23,84 (+0,3% / + 0,2%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара у банках знизилися за тиждень з 23,78 / 24,70 до 23,50 / 23,98 (-1,2% / - 2,9%). При цьому спред між середньою покупкою і середнім продажем скоротився з 3,9% до 2,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу порівняно з покупкою.

"Минулий тиждень був заповнений святами, кілька днів ринок було закрито на Новий рік і Різдво. За ці дні яскраво проявилися дві тенденції. На міжбанку курс стабілізувався поблизу рівнів, досягнутих напередодні Нового року. Готівковий ринок у передноворічні дні зазнав спекулятивного набігу. Після свят ажіотаж схлинув, слідом за ним стали зменшуватися як курси, так і різко розширилася напередодні різниця між купівлею і продажем ", - зазначають аналітики.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що гривня продовжить зміцнюватися, якщо всі реформи і програми уряду буде реалізовано. Вона зазначила, що національна валюта зараз немає ніяких зовнішніх загроз для девальвації.