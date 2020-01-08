Державіаслужба проведе позапланову перевірку МАУ

Державіаслужба проведе позапланову перевірку МАУ

Укрінформ
Державна авіаційна служба України проведе позапланову перевірку стану безпеки польотів авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ).

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

«Ми співчуваємо родинам і близьким загиблих в авіакатастрофі Ірані. Рішенням Державіаслужби польоти в повітряному просторі Ірану заборонені українським авіакомпаніям з 00.00 9.01.2020 - до з'ясування причин катастрофи. Державіаслужба проведе позапланову перевірку стану безпеки польотів МАУ. Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній», – заявив Криклій.

За його словами, також представники Державіаслужби увійдуть до групи, яка буде відправлена до Ірану для розслідування причин катастрофи. Також до складу групи увійдуть фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ.

"Назвати причини трагедії можна буде тільки після проведеного офіційного розслідування», – наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Всі загинули.

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Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) та Канади (63). Серед загиблих також було 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, та по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту України.

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