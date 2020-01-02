Нацбанк встановив курс гривні на 23,69

Національний банк України на вихідні та новорічно-різдвяні свята, з 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 23,6862 гривні за долар.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Згідно з даними Національного банку України, із 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року включно офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4220 грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України на суботу, 28 грудня 2019 року, послабив офіційний курс гривні на 39 копійок - до 23,6862 грн за долар проти 23,2929 грн за долар у п'ятницю.