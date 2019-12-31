Українська енергосистема стане частиною європейської у 2023 році - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про те, що у 2023 році українська енергосистема має стати частиною європейської енергосистеми.

Про це прем'єр заявив в ефірі програми "Сьогодні".

"Необхідні документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Ми сподіваємося, що у 2023 році це об'єднання мереж, української та європейської, вже станеться. Це дасть нам можливість, в тому числі і нашій атомній генерації, навіть експортувати електроенергію, і на цьому заробляти. Зараз, насправді, проблема експорту з Білорусі значно перебільшена. Відверто кажучи, там не такі великі обсяги ", – заявив прем'єр.

За словами Гончарука, українська енергосистема довгий час була поєднана з російською, з білоруською та молдавською. Однак приєднання до європейської енергосистеми передбачає відмову від єдиної енергосистеми з Росією і Білорусією.

"Для того, щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відрізуватися від російської і білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято. Тобто, до цього ми вже поступово до цього йдемо ", – додав прем'єр.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада скасувала обмеження на імпорт з Білорусі і Росії та продаж такої електроенергії на ринку двосторонніх договорів. Раніше електроенергія з країн, що не є членами енергетичного співтовариства, могла бути реалізована лише на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.