НБУ наступного року здійснить інспекційні перевірки у 45 банках

Національний банк України у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"До переліку фінансових установ, в яких пройдуть у 2020 році планові інспекційні перевірки, увійшли 45 банків", - йдеться в повідомленні.

Також з 1 липня 2020 року у межах проєкту "спліт" Національний банк розпочне виїзні перевірки небанківських фінустанов відповідно до графіку, який затверджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Читайте також: НБУ вводить новий норматив довгострокової ліквідності для банків

Як повідомлялося, за 2019 рік департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків.