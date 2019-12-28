НБУ наступного року здійснить інспекційні перевірки у 45 банках

НБУ наступного року здійснить інспекційні перевірки у 45 банках

Укрінформ
Національний банк України у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"До переліку фінансових установ, в яких пройдуть у 2020 році планові інспекційні перевірки, увійшли 45 банків", - йдеться в повідомленні.

Також з 1 липня 2020 року у межах проєкту "спліт" Національний банк розпочне виїзні перевірки небанківських фінустанов відповідно до графіку, який затверджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

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Як повідомлялося, за 2019 рік департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків.

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