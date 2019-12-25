За чотири роки роботи ProZorro заощадила країні 100 мільярдів

За чотири роки роботи ProZorro заощадила країні 100 мільярдів

Укрінформ
За чотири роки роботи система публічних закупівель ProZorro заощадила країні 100 млрд гривень.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"За чотири роки роботи система публічних закупівель ProZorro заощадила країні 100 млрд гривень", - зазначив він.

У грошовому еквіваленті, за інформацією міністра, найбільше заощадили в Київській (45,5 млрд грн), Львівській (5,7 млрд грн), Дніпропетровській (5,1 млрд грн), Харківській (4,5 млрд грн) та Одеській (3,8 млрд грн) областях. За його словами, це значною мірою пов'язано з більшою кількістю державних установ у цих областях та, відповідно, більшим обсягом закупівель.

Якщо рахувати економію у відсотковому еквіваленті як різницю між початковою вартістю всіх закупівель регіону та підписаними договорами після результатів аукціону, то, зауважив Милованов, найбільш економними областями виявилися Тернопільська (10,6%), Чернівецька (6,59%), Івано-Франківська (6,52%), Житомирська(6,15%) та Львівська (6,05%).

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Міністр нагадав, що за чотири роки ProZorro пройшла шлях від волонтерського стартапу до системи, в якій працюють всі державні установи та зареєстровано понад 200 тисяч підприємців. Загальна кількість торгів з часу запуску системи сягнула більш як 4 млн, а економія перевищила 100 млрд грн. Система накопичила 100 терабайт даних про закупівлі, і кожен громадянин може подивитися, як і на що витрачаються його кошти, зазначив Милованов.

Він також зауважив, що близько 90% зареєстрованих підприємств в ProZorro — це малий і середній бізнес. Щомісяця в системі з’являється 3-5 тисяч нових постачальників. Лише за цей рік в системі зареєструвалося більше як 50 тисяч підприємців.

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