Частку лоукостів в Україні планують збільшити до 45%

Міністерство інфраструктури має намір збільшити частку лоукостів на авіаційному ринку України в 2020 році до 45%, а надалі — до 63%.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Ми зробимо все можливе, щоб політ у літаку став для українців таким самим звичним явищем у житті як і подорож автобусом чи залізницею", – наголосив Криклій.

За його словами, оптимізація оподаткування для українських перевізників дозволить знизити вартість авіаквитків на внутрішні рейси.

Окрім того, за бюджетні кошти планується реконструкція та розбудова нових аеропортів у регіонах – у Дніпрі, Мукачеві та Ізмаїлі. Також іде активна робота над залученням приватних інвесторів до розвитку регіональних летовищ. Зокрема, планується концесія аеропортів Херсон, Чернівці та Запоріжжя.

За п'ять років кількість українців, які користуються авіаційним транспортом, має збільшитися в три рази, а пасажиропотоки сягнути 32 млн пасажирів, додав Криклій.

Нагадаємо, за 11 місяців 2019 року пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 18,7% та становили понад 22,5 млн пасажирів, у тому числі у міжнародному сполученні – на 20% та становили 20,4 млн пасажирів.