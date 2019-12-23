Поточного тижня долар може опуститися нижче 23 гривень - експерти

Поточного тижня очікується зниження курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 22,8/23,1 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися близько 23,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 22,8/23,1 грн", - йдеться у повідомленні.

В Альпарі відзначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,1%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 23,50 грн до 23,29 грн (-0,9%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей самий час знизилися з 23,49/23,52 до 23,27/23,29 (-1,0%). Починаючи з 4 грудня долар на міжбанку щоразу дешевшав на торгах.

Минулої п'ятниці вперше за цей час долар дещо зріс, але вже в понеділок на початку торгів зниження долара продовжилося, і він оновив черговий мінімум з січня 2016 року.

Укладення п'ятирічного контракту на транзит російського газу і намір Газпрому повернути до кінця року 3 млрд. дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу ще більше зміцнить гривню у середньостроковій перспективі, відзначають аналітики.