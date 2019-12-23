Держвиконавці цьогоріч стягнули 506 мільйонів боргів із зарплати - Мін’юст
Укрінформ
Від початку 2019 року працівники Державної виконавчої служби стягнули з недобросовісних роботодавців майже 506 млн грн боргів із заробітної плати.
Про це повідомляє Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у Facebook.
“Стягнуто майже 506 млн грн боргів по зарплаті”, - ідеться в повідомленні.
Уточнюється, що така сума стягнута з початку нинішнього року, і це на 75 млн більше, ніж у минулому році.