Гривня за темпами зміцнення обігнала всі валюти світу - Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
"Цьогорічне лідерство у світі за темпами зміцнення гривні (до долара США - ред.) може допомогти переконати більше українців, що життя за кордоном не є кращим, ніж удома", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інфографікою агентства, українська національна валюта зміцнилася до долара на 19%, тоді як російський рубль та єгипетський фунт, що йдуть на другій-третій позиції, зміцнилися на 12%.
У Bloomberg також зазначили, що у 2016 році зарплата в Польщі (у доларовому еквіваленті) була в чотири рази вищою за українську, нині ця різниця скоротилася до 2,5 раза, що може мати важливе значення для українців.
Як повідомляв Укрінформ, за даними НБУ, споживча інфляція у листопаді уповільнилась до 5,1% річних унаслідок як зміцнення обмінного курсу гривні, так і поліпшення інфляційних очікувань.
Національний банк активно викуповував надлишкову валюту для поповнення міжнародних резервів. Загалом, із початку 2019 року по 12 грудня обсяг чистих валютних інтервенцій сягнув понад 5,5 млрд дол. США.