У ПриватБанку запевняють, що суд не вплине на його роботу

У ПриватБанку запевнили, що не дивлячись на результати розгляду апеляційним судом питання про законність націоналізації банку, він продовжить працювати у своєму звичайному режимі 24/7.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Сьогодні вся увага в Україні та світі знову прикута до ПриватБанку. Сьогодні апеляційний суд розглядає питання про законність націоналізації банку.Ми очікуємо справедливого застосування принципу верховенства права, що захистить інтереси народу. Але яким би не було рішення суду, наші клієнти повинні знати, що ПриватБанк працює у своєму звичайному режимі 24/7. У свою чергу, ми повністю поділяємо позицію керівництва країни про важливість ПриватБанку для фінансової стабільності та національної безпеки. І ми готові підтримати цю позицію не словом, а ділом. Незалежна Наглядова рада та Правління банку відповідно до закону зобов'язані докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв", - йдеться в повідомленні.

У банку нагадали, що всього три роки тому держава була змушена рятувати банк від банкрутства, а країну від фінансової кризи. Завдяки цьому рішенню 20 мільйонів українських сімей зберегли свій фінансовий добробут. Cьогодні ПриватБанк – лідер фінансового ринку, клієнтами якого є майже половина українців. І ми залишимося найприбутковішим та найбільш інноваційним банком країни. Це яскравий приклад того, що реформи в Україні можуть бути успішними.

Як повідомляв Укрінформ, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і ПриватБанк одразу в травні оскаржили це рішення. 15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 млрд дол. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті. В Офісі Президента заявили, що якими б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.