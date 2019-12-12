У Нацбанку назвали причини зміцнення гривні

У жовтні-грудні 2019 року основними джерелами надлишкової пропозиції валюти і зміцнення гривні були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу наголосити на причинах зміцнення гривні, щодо яких сьогодні багато спекуляцій. У жовтні-грудні основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур, і продаж коштів від валютних залучень державних компаній. Зокрема, у листопаді аграрії та металургійні компанії забезпечували 70% пропозиції валюти на міжбанківському ринку", - сказав Смолій.

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Він зазначив, що всупереч поширеній думці, приплив коштів іноземних інвесторів у гривневі облігації уряду тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок, на відміну від попередніх місяців.

"Водночас Національний банк активно викуповував надлишкову валюту для поповнення міжнародних резервів. Загалом, із початку 2019 року обсяг чистих валютних інтервенцій сягнув понад 5,5 млрд дол. США", - наголосив Смолій.