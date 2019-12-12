НБУ змінює час публікації офіційного курсу гривні до усіх іноземних валют

Національний банк, починаючи з 27 грудня 2019 року, публікуватиме щоденний офіційний курс гривні відносно усіх іноземних валют до 16:00.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Для більшої зручності бізнесу та громадян Національний банк публікуватиме щоденний офіційний курс гривні до усіх іноземних валют до 16:00, починаючи з 27 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше так оперативно публікувався лише офіційний курс гривні до долара США, а курс до решти іноземних валют та банківських металів оприлюднювався до 18:00. Для пришвидшення розрахунку та оприлюднення офіційного курсу гривні Національний банк використовуватиме у якості крос-курсів котирування іноземних валют у торговельно-інформаційній системі Bloomberg, які щоденно розраховуються станом на 15:30 за київським часом.

Зараз для цього використовуються дані з сайтів інших центральних банків, які оприлюднюються з певним лагом і не дають змогу публікувати офіційний курс гривні до усіх валют швидше.

Також для простішого представлення та використання офіційний курс гривні буде розраховуватися не за сто, а за одну одиницю іноземної валюти, тобто у форматі 1 долар США = 23,6885 грн (станом на 10 грудня 2019 року).

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку №148 від 10 грудня «Про деякі питання встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та внесення зміни до Класифікатора іноземних валют та банківських металів» та набувають чинності 27 грудня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, на 12 грудня 2019 року НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 23,6035 грн, до євро — на рівні 26,1409 грн.