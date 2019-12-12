Приміські залізничні перевезення планують перевести на контрактну основу

Міністерство інфраструктури України планує перевести приміські пасажирські залізничні перевезення на контрактну основу.

Про це заявив перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович під час Форуму щодо впровадження суспільно важливих перевезень пасажирів залізничним транспортом, повідомляє пресслужбаМінінфраструктури.

«Угодою про Асоціацію України та ЄС передбачено запровадження Регламенту європейської моделі організації пасажирських перевезень залізничним транспортом. Відповідно до даної моделі перевезення, що визнані суспільно важливими, переводяться на контрактну основу із забезпеченням відповідної оплати за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів», - розповів Абрамович.

Він повідомив, що у 2018 році Укрзалізниця задекларувала 12,4 млрд грн збитків від перевезення пасажирів, з них близько 60 % – від приміських перевезень. За словами заступника міністра, запровадження європейської моделі дозволить підвищити якість приміських перевезень.

Абрамович додав, що перехід на контрактну основу дозволить місцевим громадам самостійно визначати потребу у приміських перевезеннях залізничним транспортом, впливати на складання графіку руху приміських поїздів та контролювати якість послуг, що надаються пасажирам.

«Аналогічну реформу організації пасажирських перевезень проведено у всіх країнах ЄС. Основи для запровадження європейської моделі закладені в законопроєкті «Про залізничний транспорт України», який у вересні цього року був зареєстрований народними депутатами України за №1196-1», - наголосив заступник міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня 2019 року голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов розповів, що компанія розробляє комплексну програму оновлення приміського сполучення у Київському регіоні.

У березні він повідомив, що Укрзалізниця спільно з Київською міською державною адміністрацією і районними адміністраціями області відпрацьовує проєкт якісного оновлення приміського сполучення Київського вузла, вартість оновлення має скласти кілька мільярдів гривень. За словами керівника УЗ, проєкт передбачає повне оновлення рухомого складу по Київському вузлу, що з’єднує Київське кільце і територію міста і найближчого передмістя в напрямах Ірпеня, Білої Церкви, Фастова, Броварів, Борисполя.

“Говорячи простою мовою, ми хотіли б зробити на базі залізничного передмістя Укрзалізниці в Києві Київський S-Ban, такий, який є в Берліні, Франкфурті”, - зазначив Кравцов.